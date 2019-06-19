Столичный иммунолог призвала родителей не надевать детям памперсы в жару

Врач аллерголог-иммунолог детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Сперанского столичного Департамента здравоохранения Елизавета Рыбникова порекомендовала родителям не надевать малышам памперсы в жаркое время из-за опасности перегрева.

По словам специалиста, памперсы существенно нарушают теплообмен, что совершенно недопустимо в жару.

— Ребенка нужно раздеть, проветрить помещение, почаще принимать душ при температуре воды 37 градусов. Если в помещении жарко и сухо, нужно включить увлажнитель воздуха или увлажнять помещение из пульверизатора в отсутствии кондиционера, — посоветовала эксперт.

Во время отопительного сезона врач также рекомендует поместить мокрое полотенце на батарею, а его конец опустить в таз с водой. Летом можно повесить влажную простынь на открытое окно. Помимо прочего, с малышом нужно почаще гулять на свежем воздухе и больше поить его водой.

Симптомами перегрева у ребенка являются вялость, покраснение кожи, сухость слизистых, отказ ребенка от еды. В этом случае надлежит как можно скорее охладить его и вызывать скорую помощь.

— Если малыш спит в непривычное для него время, долго не просыпается, нужно бить тревогу — возможно, он уже без сознания, — подчеркнула Рыбникова агентству «Москва».

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