РПЦ выступила против установки видеонаблюдения во всех помещениях храмов
Русская православная церковь (РПЦ) выступила против инициативы об оснащении видеокамерами всех помещений храмов и монастырей. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега.
По ее мнению, камеры видеонаблюдения стоит установить в местах, где проходит массовое богослужение и паломничество. В таких местах присутствует неопределенный круг лиц. В помещениях для закрытых молитвенных собраний или монашеских кельях устанавливать наблюдение нельзя.
— Допустить там установку видеокамер и присутствие посторонних лиц для осмотра мы, конечно, не можем, — цитирует Ксению Чернегу агентство городских новостей «Москва».
Она уверена, что в этом вопросе будет достигнут компромисс.
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