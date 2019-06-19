Дом быта построят на севере Москвы
Многофункциональный комплекс возведут по адресу: ул. Адмирала Макарова, владение 8, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
— В данный момент в этом здании находится химчистка. Но теперь заявитель сможет расширить функционал объекта до полноценного дома быта и оборудовать служебные помещения. При этом плотность и высота застройки не будет изменена, — уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Проект дома быта общей площадью 9 тысяч квадратных метров в ближайшее время будет отправлен на публичные слушания, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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