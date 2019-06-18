Большой автозаправочный комплекс построят на юго-востоке столицы
Крупный автозаправочный комплекс появится в районе Выхино-Жулебино. Об этом 18 июня сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, разрешение на возведение большой заправки дала градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.
— Комиссия согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: Волгоградский проспект, владение 172, корпус 1, — рассказала Пятова. По ее словам, теперь застройщик может разместить на этой территории автозаправочные станции, автомойки, магазины с товарами для автомобилей и продуктами в дорогу.
Сейчас на этом месте расположена небольшая заправочная станция — ее площадь всего 100 квадратных метров, но новый комплекс, который планируют построить, будет гораздо больше и функциональнее. Стоит отметить, что на этой же территории может быть спроектирован подземный этаж для хранения горюче-смазочных материалов, а также для очистных сооружений.
Проект строительства комплекса будет вынесен на публичные слушания.
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