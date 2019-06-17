Власти ликвидировали незаконные склады в районе Москворечье-Сабурово

Столичная Госинспекция по недвижимости убрала незаконные складские ангары на Кантемировской улице. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
На территории, где запрещено строительство, без разрешительной документации, в нарушение градостроительных норм и правил законодательства, было с восточной стороны здания незаконно возведено одноэтажное строение общей площадью 138 квадратных метров.
— Земельный участок под цели строительства, реконструкцию не предоставлялся. Разрешение на строительство не выдавалось. Нарушитель привлечен к административной ответственности, — сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
Нарушение обнаружили на Кантемировской улице, дом 6, корпус 1. Участок предоставлен в аренду для эксплуатации здания магазина и прилегающей территории без права строительства и коммерческого использования.
Незаконные склады демонтировали, арендуемый земельный участок приведен в порядок, передает агентство «Москва».
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