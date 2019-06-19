Японский посол посетил чайную церемонию в Мемориальной квартире Рихтера

Маленький деревянный столик в центре зала, расписные керамические чаши с настоящим напитком усутя, рисовые сладости вагаси — японская чайная церемония не менялась с XVI века. Музыкальный эпиграф встречи в полной мере символизирует культурную дружбу и взаимное уважение двух народов: Сонату для фортепиано ре минор Сергея Рахманинова исполняет лауреат международных конкурсов, пианистка Аоки Ая. Мастер церемонии Ямада Сореку аккуратно взбивает в только что закипевшей воде чайный порошок: секрет напитка — в создании с помощью бамбукового венчика легкой густой пены на поверхности напитка.

— История чайного действа восходит в древность, в наше далекое прошлое, — рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. — Мы придаем большое значение духовному общению между хозяином дома и гостем. В России популярность чайных церемоний растет, в особенности благодаря стремлению граждан к здоровому образу жизни.

В основе действа лежит философия дзен-буддизма, соединившаяся с японскими эстетическими представлениями, идеей гостеприимства и общения. Особые свойства традиционного напитка успокаивают дух и при этом бодрят тело.

Атмосферу Страны восходящего солнца в центре Златоглавой создает проходящая в квартире Рихтера выставка «Воспоминания о Японии», которой посол уделяет особое внимание. Здесь — расписная керамика, гравюры XIX века, деревянные фигуры драконов и подборки журналов прошлых столетий. Место и время выбрано не случайно. Ведь именно Япония была любимейшей страной пианиста Святослава Рихтера. В мемориальной квартире даже сохранилось пианино, привезенное из первой поездки музыканта в Японию, и чаши ручной работы, предназначенные для чайной церемонии.

— Я большой поклонник творчества Рихтера, у меня около десятка его пластинок, — утверждает посол. — К сожалению, мне не довелось побывать на его концертах, но посетить его дом — большая для меня честь. Здесь я буквально чувствую его дух. И от этого чайная церемония становится еще более значимой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Антонова, президент ГМИИ имени А.С. Пушкина:

— Святослав Рихтер неоднократно говорил о том, как он любит Японию, самобытный, ни на что не похожий характер ее жителей. Даже его безумный страх перед перелетами не сдерживал тягу к Стране восходящего солнца. Мемориальная квартира остается живой и готовой принимать посетителей. И то, что мы принимаем посла Японии именно в этих стенах — особая дань памяти великому пианисту.

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