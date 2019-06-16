Эксперты рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье

Травяные чаи в настоящее время стали очень популярными. Продавцы уверяют, что в них заключена невероятная польза, некоторые сборы способны по-настоящему лечить. Медики к таким историям относятся скептически. По их мнению, настоящее лечение при тяжелых болезнях травяные чаи не заменят, а их употребление без консультации с врачом может отрицательно сказаться на здоровье.

Эксперты рассказали, что к многосоставным сборам нужно относиться осторожно и различные чаи для похудения лучше обходить стороной.

Медики подтвердили, что чай с чабрецом бодрит лучше кофе, а хороший вечерний вариант — чай с душицей и мятой. Чай со зверобоем может повысить давление. А чай с липой противопоказан людям, имеющим аллергию на цветение.

Съемочная группа программы «Еда живая и мертвая» на НТВ сдала образцы травяных чаев в лабораторию, чтобы оценить их безопасность. Так, в составе алтайских и кавказских сборов содержание плесневых грибов оказалось в три раза выше нормы, в крымском сборе число колониеобразующих единиц было около 200 при норме не более 100. Исследование сбора от подмосковного частного травника показало микробное заражение в 100 раз больше норматива.

Специалисты рекомендуют применять травяные чаи в лечебных целях только по назначению врача и покупать их в аптеке.

Читайте также: Онколог рассказал, от каких привычек нужно отказаться, чтобы не заработать рак