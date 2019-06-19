Под Москвой грохочут танковые пушки
Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению упражнений боевых стрельб.
Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3 на военных полигонах Алабино и Головеньки в Московской области отрабатывают поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники. В выполнении боевых стрельб задействованы крупнокалиберные пушки, зенитные и танковые пулеметы.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, в боевых стрельбах принимают участие более 1200 солдат и офицеров, задействовано до 400 единиц военной техники. Стрельбы военнослужащими гвардейской танковой армии Западного военного округа ведутся на дистанциях от 300 метров до двух километров. Ночью наводчики и наводчики-операторы применяют современные приборы ночного видения.
Танкисты ведут стрельбу по мишеням, которые имитируют движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие. С момента обнаружения цели до ее поражения должно пройти минимум времени. Наиболее сложно стрелять по движущейся цели. Дальность до «танка» противника и направление движения мишени постоянно меняются. Поэтому перед каждым выстрелом наводчикам приходится учитывать изменение положения цели, определять точку на местности, где танковый снаряд «встретится» с движущейся мишенью. Сложность решения этой задачи в том, что «вражеский танк» движется непрямолинейно, с разными курсовыми углами и переменной скоростью.
Также на подмосковных полигонах сейчас проводятся занятия по вождению боевой техники. Экипажам танков, БТР и БМП предстоит продемонстрировать навыки преодоления препятствий и выполнить упражнения по погрузке штатной техники подразделений на железнодорожные платформы.