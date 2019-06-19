Четверть поездов столичного метро обновили в этом году
В настоящий момент в метро перевозят пассажиров 132 новых состава, причем 30 из них были запущены в этом году.
— Инновационные составы постепенно сменяют прежние модели поездов. За два года «Москва» успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он также отметил, что чаще «Москвы» можно встретить только «Оку» и «Номерной».
Так, составы «Ока» ходят на Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а самые массовые поезда за всю историю метро — «Номерные» — следуют по Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиям.
Кстати, современные вагоны курсируют на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
В департаменте добавили, что 26 составов из тех, что планируют выпустить на линии, будут модернизированными.
Так, поезда «Москва-2019» оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки. Кроме того, составы предыдущих модификаций также имели систему электродинамического торможения, но только до семи километров в час. Благодаря новой системе поезда будут тормозить более плавно.
Напомним, что поезда «Москва» выходят на самые загруженные линии с 2017 года. Также они появляются на новых ветках.
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