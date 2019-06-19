Алкоголь и молитва: психолог рассказал, как бороться с аэрофобией

44 процента туристов признаются, что страдают аэрофобией. Такие данные показал опрос одного из крупнейших российских сервисов организации путешествий. Причем 11 процентов борются со страхом при помощи молитвы! Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила подробности исследования и узнала, какие методы преодоления боязни перелетов на самом деле эффективны.

По данным социологов, 17 процентов туристов из-за аэрофобии вообще не летают на самолетах и ищут альтернативные способы передвижения. Семь процентов перед путешествием по воздуху употребляют алкоголь: именно он помогает им отпустить страх. Четыре процента целенаправленно думают о хорошем, медитируют или считают до ста, чтобы успокоиться. Два процента и вовсе решаются на медикаментозные способы «лечения» такого вида фобии. А вот полностью побороть предрассудки удалось только трем процентам путешественников.

Посещение психолога — самый действенный способ, позволяющий проработать корневую проблему Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— В период отпусков большой поток клиентов приходит с жалобами как раз на аэрофобию, — рассказал «ВМ» кандидат медицинских наук, психолог одной из столичных частных клиник, психотерапевт Евгений Фомин. — Как правило, это расстройство, как и все остальные страхи, является следствием психологических травм. Причем не обязательно, что человек сам был участником трагедии. Вполне достаточно увидеть в новостях сюжет о крушении или неудачной посадке самолета. Все это откладывается невидимым грузом в далекие глубины сознания и выливается в страх. Причем с точки зрения подсознания он направлен не на то, чтобы помешать человеку отдохнуть, а на предотвращение опасной ситуации.

По словам психолога, бороться с аэрофобией можно.

— Алкоголь, например, обладает противотревожным эффектом. Должен признать, это помогает, — утверждает Фомин. — Второй вариант — психотропные препараты. Но посещение психолога — самый действенный способ, позволяющий проработать корневую проблему.

КАК ЕЩЕ БОРОТЬСЯ С АЭРОФОБИЕЙ?

1. Заранее узнайте всю информацию о самолете и маршруте следования. Специалисты называют аэрофобию самым иррациональным страхом, основанным не на инстинкте самосохранения, а на предрассудках. Человек боится не того, что происходит в данный момент, а придуманных негативных сценариев развития событий. Избавиться от этого поможет детальное изучение особенностей полета. Убедитесь в надежности авиакомпании, новизне самолета и даже в благоприятных погодных условиях на период полета. Эти знания отрезвят эмоциональную составляющую и помогут справиться с опасениями.

2. Пройдите когнитивную поведенческую терапию. В стандартном варианте этот метод подразумевает посещение психолога, который раз за разом будет погружать клиента в воображаемое состояние полета, пока страх не исчезнет. При упрощенном подходе можно просто представлять себя на борту и таким образом привыкать к ощущениям, оставаясь при этом на земле.

3. Найдите развлечение. Лучший способ забыть о страхе — чем-то заняться. И если на самолетах, совершающих трансконтинентальные перелеты, система развлечений включает в себя и кинотеатр, и приставку, и целую библиотеку, то для коротких рейсов запасаться возможными игрушками лучше заранее. Возьмите с собой книгу, ноутбук с любимым кино, телефон с загруженной музыкой или даже настольную головоломку на небольшую компанию.

Помните, что, согласно статистике, самолет — самый безопасный транспорт в мире. Шанс попасть в катастрофу — один к 43 миллионам. Все системы на борту дублируются, а контроль технического состояния лайнеров строже, чем у любого другого транспорта. Даже пресловутая турбулентность по факту никак не влияет на движение самолета в воздухе.

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