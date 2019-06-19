Проблемы россиян, обратившихся к Путину, начали решать еще до прямой линии

20 июня в полдень по московскому времени состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». По последним данным, уже поступило более миллиона обращений. При этом в регионах многие проблемы, о которых сообщают граждане главе государства, начали решаться на административном уровне еще до прямой линии. Корреспондент «Вечерней Москвы» собрала самые резонансные случаи последних дней.

В город Волхов отправятся сотрудники Росприроднадзора. На качество воздуха жители городка в Ленинградской области жалуются давно, но, как утверждают местные надзорные ведомства, пробы угрожающих здоровью нарушений не выявили. Экологи ведомства решили повторно провести замеры, а также проверить деятельность одного из местных промышленных предприятий, которое и обвиняют в загрязнении окружающей среды.

Власти Белгородской области трудоустроят оставшихся без работы сотрудников. Губернатор региона Евгений Савченко поручил местному управлению по труду и занятости населения решить вопрос трудоустройства специалистов на простаивающем нефтеперерабатывающем заводе. Следственные органы уже предъявили обвинение генеральному директору предприятия по делу о невыплате зарплаты на сумму свыше 21 миллиона рублей более ста сотрудникам.

Под Калугой расселят аварийный барак. После обращения местных жителей на прямую линию этим вопросом озадачилось руководство области. Согласно данным следствия, дом в пригороде административного центра признали аварийным еще в 2014 году, однако другой жилплощади его обитателям так и не предложили. Теперь же проблему обещают решить в ближайшие три года.

Мэрия Екатеринбурга пошла на мировую с владельцами киосков. В данном случае предпринимателям оказалось достаточно пригрозить обращением к президенту. Комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности думы столицы Среднего Урала решила отложить решение о порядке проведения торгов на размещение нестационарных торговых объектов в городе. Депутаты подчеркнули, что готовы прислушаться к горожанам и найти компромисс.

Бывшего сотрудника полиции в Ижевске посадили за сфабрикованное дело о наркотиках. Устиновский районный суд отправил бывшего заместителя начальника отдела местных правоохранительных органов за решетку на семь лет. Полицейский сфабриковал уголовное дело о сбыте марихуаны в отношении 52-летнего мужчины. При этом, как удалось выяснить следствию, он достоверно знал, что обвиняемый к наркотикам никакого отношения не имеет.

Губернатор Владимирской области проконтролирует реконструкцию местной больницы. С просьбой провести ремонтные работы в медицинском учреждении города Струнино жители обратились еще в прошлом году. Несмотря на все обещания, процесс застопорился. Накануне очередной прямой линии глава региона Владимир Сипягин пообещал провести повторные переговоры и гарантировал, что все работы будут выполнены в срок.

В Красноярском крае изучат обращения обманутых дольщиков. Следственный комитет проведет доследственную проверку по обращению обманутых дольщиков, вложивших в 2016 году средства в строительство жилья жилого комплекса «Ясный» в Советском районе краевого центра. Ведомство уже проводит опрос заявителей и ожидает предоставления финансовой документации.

Эксперты отмечают позитивный эффект для общества от прямых линий президента и подготовки к ним — проблемы жителей регионов действительно начинают решаться в оперативном порядке. Однако таким образом обнажается проблема другого характера. Политолог Владимир Шаповалов считает, что система коммуникаций и контактов власти с населением неверна.

— Уже не в первый раз мы наблюдаем ситуацию, при которой представители местных властей начинают решать те или иные насущные проблемы, которые ставят их граждане перед президентом, лишь накануне прямой линии, а то и после нее, когда им приходит соответствующий сигнал из Москвы. Сам факт, что чиновники в какой-то момент начинают решать проблемы, отраден. Плохо, что это происходит только в результате прямого призыва к главе государства. Эта система коммуникаций и контактов власти с народом неверна. Она свидетельствует о том, что представители местной власти, которые допускают подобного рода нарушения на своей территории в рамках своих полномочий, проявляют серьезное пренебрежение, — отметил Шаповалов.

По мнению политолога, нашим чиновникам необходимо учиться у президента открытости и наличию постоянного контакта с гражданами.

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