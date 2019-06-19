Сергей Левкин: Более 3500 заявок на подключение объектов к инженерным сетям поступило за полгода

Застройщики получают необходимые услуги в онлайн-режиме. Работа по сокращению административных барьеров вышла на новый уровень — за последние полгода, начиная с 20 декабря 2018 года, на официальном портале мэра и правительства Москвы реализован новый сервис, который позволяет получить в электронном виде услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению объектов к различным видам ресурсов. Подробности рассказал в среду, 19 июня, глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Подать можно и единую заявку на подключение к услугам, — уточнил он. — За это время поступило более 3500 заявок, из них свыше 1500 на заключение договоров о подключении.

По словам главы московского ведомства, через официальный сайт мэра и правительства столицы застройщики теперь могут получить технические условия, заключить договоры о подключении и оформить акты о технологическом присоединении с шестью ресурсоснабжающими организациями. В списке: ОЭК, МОЭК, МОЭСК, Мосводоканал, Мосгаз и Мособлгаз.

Сергей Левкин добавил, что перевод в электронный вид услуг сетевых организаций сокращает время для получения услуг застройщиками. При этом режим онлайн доступен на всех этапах: от подачи заявки до получения результата в личном кабинете на городском портале.

Есть еще одно полезное нововведение для застройщиков: те, кто нуждается в консультации, могут получить ее совершенно бесплатно.

— Учитывая новизну сервиса, для застройщиков регулярно проводятся обучающие семинары по подаче онлайн-заявок на получение услуг сетевых организаций, — сказал Сергей Левкин. — Кроме этого, в офисах организаций размещены буклеты, где пошагово описан процесс подачи онлайн-заявок на услуги по подключению к инженерным сетям.

Практика Москвы может пригодиться и в регионах. В настоящее время федеральное правительство продлило эксперимент по предоставлению в электронном виде услуг до 2021 года.

— Онлайн-формат доказал свою эффективность и удобство, — сказал он. — Российские регионы проявляют интерес к практике Москвы по переводу услуг сетевых организаций по подключению в электронный вид.

В частности, эксперимент хотят перенести на Дальний Восток. Вместе с этим в Москве продолжится развитие сервисов, для этого идет модернизация портала мэра и правительства Москвы. Так, по словам Сергея Левкина, идет работа по переводу в электронный вид услуг Мосводостока.

— Предлагается также перевести услугу по выдаче акта о выполнении технических условий, — Сергей Левкин отметил, что эта работа ведется с федеральными властями.

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