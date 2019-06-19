Реконструкцию гимназии Медведниковых проведут под строгим контролем Мосгорнаследия
Работы идут под строгим контролем Мосгорнаследия.
— Архитектура и техническое оснащение гимназии на момент закладки — а это 1901 год — были передовыми, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.
Специалисты укрепят фундаменты и кирпичные своды здания, восстановят поврежденные участки стен, отремонтируют крышу, воссоздадут остекление мансардного этажа и утраченные козырьки над входами. Кроме того, реставраторы вернут фасадам исторический цвет и недостающие декоративные элементы. Внутри здания восстановят двери и окна, уникальный паркет, росписи и лепнину.
— А еще здесь сохранились большое зеркало на резной подставке и украшенный резным декором сейф, которые также нуждаются в реставрации, — добавил Емельянов. — В кабинете физики отреставрируют старинные шкафы. А в актовом зале восстановят исторические люстры.
Помимо основного здания отреставрируют соседний дом, расположенный на территории гимназии. Преобразится и школьный двор, где появятся спортивные площадки.
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