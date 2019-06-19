Департамент ЖКХ рассказал, как осуществят раздельный сбор мусора в Москве
Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев рассказал, как Москва будет осуществлять раздельный сбор мусора.
По его словам, реализация первого этапа начнется с 1 января 2020 года. Уборку проведут во всех жилых домах и на территории социальных объектов. Отходы будут собирать в отдельные емкости.
— Это будет брендированный контейнер, в который будет складываться пластик, стекло, картон, металл и так далее, — цитирует Александра Соловьева агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что сейчас в отдельных районах столицы действуют пилотные проекты по раздельной сборке отходов с дальнейшей сортировкой.
Ранее на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление о раздельном сборе твердых коммунальных отходов в городе.
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