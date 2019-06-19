Сергей Собянин: Инновации в социальной сфере создаются ради человека

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 июня принял участие в открытии III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в 75-м павильоне ВДНХ.

Глава города вместе с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой и рядом министров осмотрел выставку, на которой представлены лучшие проекты в социальной сфере со всей России, а также принял участие в пленарном заседании.

Лидер среди мегаполисов

Валентина Матвиенко отметила, что форум неслучайно проводится в Москве, ведь столица — один из лидеров среди мировых мегаполисов по внедрению инноваций, в том числе социальных.

— Москва разработала и представила проекты по использованию технологий в самых разных сферах жизни — здравоохранении, демографии, информационных технологиях и других, — сказала она, добавив, что частично эти разработки представлены на выставке этого форума.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что сами названия проектов «Мой район», «Моя улица», «Моя карьера» и другие говорят о персональном внимании городских властей к сегодняшним запросам москвичей.

— Процесс принятия решений происходит обязательно с учетом мнения жителей, — добавила Матвиенко.

Она посоветовала коллегам из регионов внимательно изучить опыт столицы. По ее мнению, можно взять уже готовые решения и применять их в других субъектах.

Сфера номер один

По словам мэра Москвы, если оценить масштаб социальной сферы, то по объему расходов бюджета это статья номер один в России.

— Мы ежегодно тратим на эту сферу более 10 триллионов рублей, — сказал он. — В большинстве регионов это вообще две трети бюджета.

На фото (слева направо) председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Повысить эффективность социальной сферы хотя бы на 10 процентов, добавил Сергей Собянин, равнозначно дополнительным расходам в триллион рублей. При этом любое изменение вызывает огромную дискуссию в обществе.

— Но можно себе представить, что бы было, если бы мы не внедряли инновации, — отметил мэр, добавив, что тогда бы город остановился в развитии.

Было бы меньше критики, но последствия были бы серьезные — кризис, выходить из которого пришлось бы не с помощью инноваций, а радикальных мер. Они, по словам главы города, воспринимались бы еще более болезненно.

Сергей Собянин напомнил, что в 2010 году идея об увеличении отчислений в фонд обязательного медицинского страхования сильно критиковалась экономическим блоком правительства страны. По его словам, эксперты тогда говорили, что это приведет к краху экономики.

— Тогда это решение поддержал Владимир Путин, будучи председателем правительства, и это было самой серьезной, кардинальной инновацией в социальной сфере за последние десятилетия, — рассказал мэр столицы.

Девять лет назад здравоохранение, отметил глава города, работало все менее эффективно. Его качество не устраивало ни врачей, ни пациентов. Исправить ситуацию помогло стабильное финансирование.

— Сегодня большая часть учреждений здравоохранения работает в системе медицинского страхования, — сказал Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что здравоохранение начало работать в первую очередь на пациентов, оказывая им услуги. После этого последовали другие изменения, в том числе произошел переход на подушевое финансирование поликлиник, их укрупнение, улучшение материальной базы.

— Объем финансирования идет не на чиновничью структуру, а на врачей, медсестер, повышая в значительной степени на десятки процентов эффективность медицины, — сказал Сергей Собянин.

Сегодня технологии открывают путь для новых инноваций, отметил Сергей Собянин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Все ради человека

Сегодня технологии открывают путь для новых инноваций. Например, электронная очередь смогла уменьшить время ожидания даже при прежнем количестве врачей, а облачная бухгалтерия сделала работу медучреждений прозрачной.

— Все новации не ради новации, а ради человека, ради эффективности оказания услуг государством, которое берет огромные объемы налогов и должно отвечать за их эффективное использование, — отметил мэр.

Кроме того, глава столичного региона рассказал об изменениях в образовании. Новация в этом направлении — переход на подушевое финансирование, а также изменение мотивации школ и учителей, которая теперь направлена на качественное обучение каждого ученика. Мэр добавил, что были значительно увеличены заработные платы педагогов.

Сергей Собянин отметил, что по поводу этих изменений была масса дискуссий, но в конечном итоге все пришли к выводу, что без этого невозможно развитие системы образования.

— Город открывается и становится частью образовательного пространства, — подчеркнул он.

Мэр напомнил и о таких нововведениях, как электронная запись в школы и детские сады, «Московская электронная школа» и другие. Все проекты направлены на человека и повышение эффективности оказания услуг.

— Это является залогом конкурентоспособности нашей страны, — сказал Сергей Собянин. — Останавливаться в социальной сфере — значит идти назад.

По словам главы города, Россия должна двигаться только вперед.

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