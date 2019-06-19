Минобороны опровергло сообщение об изменении правил присвоения званий
В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли информацию об изменении сроков присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов.
— Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о планах Минобороны сократить срок получения звания старшего лейтенанта выпускниками гражданских вузов до двух лет, как это принято в случае со студентами, окончившими военные университеты. Это позволило бы снизить дискриминацию среди учащихся.
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