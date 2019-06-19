Минобороны объяснило, почему выпускники гражданских вузов получают «старшего лейтенанта» позже
В Министерстве обороны России уточнили порядок присвоения звания старшего лейтенанта выпускникам вузов.
В рамках статьи 22 Положения о порядке прохождения военной службы предполагается, что звание старший лейтенант присуждается спустя три года после получения ранга лейтенант.
Однако в пункте 4 указано, что студенты, окончившие военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком (специалитет) и выше, получают звание раньше — через два года.
Выпускники военных учебных центров при гражданских вузах, обучавшиеся по программам подготовки офицеров, приобретают ранг исключительно после окончания учебного заведения и присвоения первого воинского звания лейтенант. В связи с этим их срок прохождения службы достигает трех лет.
Напомним, что ранее Минобороны опровергло информацию о том, что срок получения звания старшего лейтенанта студентами, завершившими обучение в гражданских вузах, сократят до двух лет.
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