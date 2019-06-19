«Спартак» посвятил видео покинувшему клуб Денису Глушакову
На канале YouTube столичного футбольного клуба «Спартак» появился ролик, посвященный Денису Глушакову, который официально покинул команду.
Футболист был полузащитником клуба с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом страны сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России в 2017 году.
В минувшем сезоне Денис Глушаков сыграл в 25 матчах, забил три мяча, сообщает сайт spartakworld.ru.
Ранее Глушаков обратился к болельщикам, заявив, что не бросит играть в футбол и надеется вернуться в «Спартак» в качестве менеджера или тренера. Напомним, ранее Дениса Глушакова освистывали фанаты клуба за низкие показатели в ряде игр и критику главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Читайте также: Московский «Спартак» расторг контракт с футболистом Глушаковым