Московский «Спартак» расторг контракт с футболистом Глушаковым
Московский ФК «Спартак» объявил об уходе из команды полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Руководство клуба поблагодарило Дениса Глушакова за большой вклад в победы «Спартака» в течение нескольких сезонов и пожелало успеха в дальнейшей карьере.
Денис Глушаков выступал за «Спартак» с лета 2013 года. Он провел 173 матча и забил 23 мяча.
Ранее футболист рассказал о своем конфликте с бывшим тренером команды Массимо Каррерой. Многие болельщики клуба считают, что игрок сделал все необходимое для увольнения итальянского специалиста. После этого случая у футболиста возник конфликт с поклонниками «Спартака».
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