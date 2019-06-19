Роман Юнусов: Сын может стать юмористом похлеще меня

21 июня на СТС стартует новый сезон «Шоу выходного дня», за которое его ведущие Роман Юнусов и Антон Лирник были награждены премией ТЭФИ-2018. О съемках программы и о том, как изменился юмор, «Вечерке» рассказал Роман Юнусов.

— Чего ждать от нового сезона?

— Мы поменяли формат, отошли от концертной структуры. Теперь это будет такое лайф-шоу: к нам приходят гости, мы делаем с ними небольшое интервью, потом начинаются игры и конкурсы. А в финале придумали веселый эксперимент — скетч со звездой, где берем за основу сюжет известного фильма, блокбастера и, так сказать, делаем свою экранизацию киношного хита, который все знают. Будет много всего, что можно перенять для компании друзей, вечеринки, корпоратива.

— Кто стал вашим любимым гостем?

— Проще всего было общаться с теми, кого знаем давно и хорошо: это Вадик Галыгин, Мишка Галустян, Марина Федункив. Например, с Наташкой Медведевой мы выбрали такой формат интервью, как будто встретились где-то на улице. То есть свойский такой. А когда приходила Ира Горбачева, с которой я не особо знаком, оказалось немножко сложно, хотя она очень общительная, артистичная и с ней тоже было очень классно общаться.

— А кто самый несмешной?

— Все очень круто себя проявили! Даже группа «ВИА Гра». Был момент, где нужно было отвечать на интеллектуальные вопросы, поднимая маленькую живую хрюшку, на пузе у которой закреплен номер правильного ответа. И во время съемок эти хрюшки начали немного... писать и какать. Красивые девочки с маникюром невозмутимо продолжили поднимать этих хрюшек. Вроде история не очень приятная, но веселая. Посмотрим, в корзину это или войдет в кадр!

— Глядя на все это веселье, нет желания вернуться на сцену не в качестве ведущего, а поработать, например, в жанре стендап?

— Я думал об этом. Может, потом, со временем получится, но пока не выходит так классно рассказывать, как у наших молодых начинающих стендап-комиков. Разговорный жанр — особый, а я привык показывать номера, сцены — такой «Камеди» старого образца.

— Со времен того «Камеди» юмор сильно изменился?

— Когда шоу только появилось 15 лет назад, все думали: «Вау, ничего себе, ребята так смело шутят со сцены!» И действительно, мы писали номера и ставили сцены о том, о чем люди только дома на кухнях могли пошутить. А сейчас даже крепкие словечки уже не кажутся такими острыми. Можно шутить смело и показывать все это на просторах Интернета. Стендап закрепился как самый перспективный, самый модный, развивающийся жанр комедии в России. Очень многие из молодых шутят открыто, откровенно, и им не нужны продюсеры, нужен только Интернет. И благодаря своему таланту они собирают полные залы.

— А если вернуть на сцену сестер Зайцевых, составят они конкуренцию молодежи?

— Да легко! У нас еще столько пороха в пороховницах! Да и зрители их (хриплым голосом Татьяны — прим. «ВМ») помнят, любят! Меня до сих пор на улице, когда узнают, окликают: «О! Романтатьяна!» Подходят, просят сфотографироваться. Приятно!

— А проект «Разрушители пословиц»?

— Тем более! Когда мы его запустили, во многом опередили время! Сейчас бы на «Ютюбчике» сделать такое — мне кажется, на ура зашло бы! Нам с Алексеем это очень нравилось, мы этим горели! Как-то недавно пересматривали — истерика была! Например, проверяли поговорку «Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит». Взяли волка, шеф-повара, мясо. Он реально готовил и кормил, а мы смотрели, засекали время, сколько он в лес посмотрит. Или: «Баба с возу — кобыле легче». Брали трех разных: полненькую, средненькую и худышку. Между телегой и лошадью устанавливали специальный прибор, который измерял силу натяжения. По очереди скидывали баб с телеги и проверяли, легче кобыле или нет.

— А в вашей речи часто мелькают пословицы? Любимая есть?

— Та, которой мы заканчивали свои выступления на концертах: «Трезвая баба — эмблема печали. Пьяная баба — эмблема любви».

— Юмор у вас часто недетский! А вашим детям юмористические наклонности передались?

— Больше сыну. Давидке пять, а он уже пытается шутить. Говорит: «Хочу стать как ты! Артистом!» А я способствую как могу: дописываем вместе сказки. В «Теремке» допридумывал кучу персонажей! К Мышке-Норушке и Лягушке-Квакушке присоединились Жираф-На-Шее-Длинный-Шарф, Бык-Большой-Кадык, Ежик-Без-Босоножек. В садике у него много ролей. Посмотрим, может, станет юмористом похлеще папы!

— А жена что из вашего любит?

— Ей больше всего нравятся номера в КВН, потому что она-то их застала, в отличие от детей. Ну и, опять же, репортажи корреспондентов Романа и Татьяны. А уж откуда — с прорыва пивопровода или взрыва на заводе по производству «виагры» — это надо у нее спросить.

— Вы в браке почти 14 лет. И это в то время, как коллеги по цеху разводятся, снова женятся, ищут невест на телешоу. В чем секрет?

— Думаю, состоявшимся знаменитостям труднее найти свою половинку. Мы с женой познакомились на четвертом курсе института 16 лет назад. И медийным человеком я становился уже вместе с ней, будучи в отношениях.

— Она помогала вам на этом пути?

— Она терпела, она ждала! Пока я гастролировал — что называется, по сорок концертов в сутки. Мы ведь всю страну исколесили вдоль и поперек с выступлениями, когда был самый пик популярности «Камеди», 2007–2008 годы. А у нас тогда как раз еще и дочка только родилась.

— О чем вы спросили бы себя, если бы были специальным корреспондентом Татьяной, берущей интервью у Романа Юнусова? И что ответили бы?

— Поинтересовался бы: «Здоровьем занимаешься, худеешь?» А ответил бы: «Ну, конечно, занимаюсь, ко-неч-но!» И засмеялся бы.

Справка

Корреспонденты теленовостей Роман и Татьяна — персонажи из старых выпусков шоу «Камеди Клаб», роли которых более пяти лет исполняли Роман Юнусов и его напарник по дуэту «Сестры Зайцевы» Алексей Лихницкий. В своих сценках они изображали репортажи из самых странных горячих точек. Миниатюры полюбились зрителям и разошлись на цитаты.

Позже «Зайцевы» по образцу американских «Разрушителей легенд» создали шоу «Разрушители пословиц», в котором проверяли на правдивость буквальный смысл поговорок.

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