Россиян могут начать информировать о судебных разбирательствах по электронной почте
Россияне могут начать получать информацию о начале судебных разбирательств по электронной почте, через СМС-сообщения или с помощью личного кабинета на портале государственных услуг. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Антон Морозов.
— Лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг, — указано в пояснительной записке к документу.
По словам автора законопроекта, на практике встречаются ситуации, когда ответчик или должник по судебному приказу не извещены о начале судебного разбирательства. Целью законопроекта является минимизация подобных случаев путем всестороннего информирования лиц, участвующих в деле, передает Федеральное агентство новостей.
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