Национальный родительский комитет одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям
Ирина Волынец — глава Национального родительского комитета — прокомментировала принятый Госдумой закон о компенсации ипотечных кредитов. Она отметила, что многие семьи в России ждут своей очереди на улучшение жилищных условий.
Также Волынец подчеркнула, что государство не имеет необходимого количества жилья для того, чтобы оно могло достаться нуждающимся бесплатно. Она заявила, что частичное погашение ипотеки для многодетных семей — отличный компромисс.
— Хотелось бы, чтобы на следующем этапе законодатель повернулся лицом и к тем многодетным семьям, в которых дети рождены до января 2019 года, но которые при этом нуждаются в улучшении жилищных условий, — подытожила Ирина Волынец.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов. Нововведение распространяется на многодетные семьи, в которых появится третий и последующий ребенок после 1 января 2019 года. Об этом сообщает RT.
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