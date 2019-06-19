Ученые назвали продукт, который защищает от рака кишечника
Исследователи из США выяснили, что помочь снизить риск заболевания раком кишечника может простой йогурт. Достаточно употреблять по две (или более) баночки йогурта в неделю. Таким образом вероятность развития у мужчин аденом, которые провоцируют появление рака, снижается в разы.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 32606 мужчин и 55743 женщин. За их показателями здоровья наблюдали 26 лет. Раз в четыре года они сообщали врачам о том, как меняются их образ жизни и рацион питания. Участникам исследования также регулярно делали эндоскопию нижнего отдела кишечника.
В итоге ученые пришли к выводу, что у любителей йогурта вероятность появления раковых опухолей в кишечнике уменьшилась на 26 процентов по сравнению с теми, кто избегал употребления кисломолочного продукта.
Исследователи думают, что полезные свойства йогурта заключаются в том, что этот продукт содержит бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Они находятся в йогуртах с пробиотиками и избавляют кишечник от химических веществ, вызывающих рак. Об этом сообщает РИА Новости.
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