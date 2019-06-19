Кто вкуснее печет хлеб с витаминами: москвичи выбирают лучших производителей
Среди тех, кто печет витаминизированный хлеб, пока лидирует «Хлебный дом» («Фацер»). На втором месте, отставая совсем немного, — хлебокомбинат «Коломенский».
При этом многие москвичи и гости города проголосовали и за Хлебозавод № 28 (см. инфографику).
— Неудивительно, что конкуренция настолько высокая. Витаминизированный хлеб сейчас очень популярный продукт, потому что в Москве становится все больше адептов здорового образа жизни в целом и фитнеса в частности, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева.
Среди производителей баранок, впрочем, конкуренция не меньше. Пока лидирует Останкинский завод бараночных изделий. Но совсем близко к лидеру подобрались «Волжский пекарь» из Твери и «Хлебный дом» («Фацер»).
— Баранки — один из традиционных русских хлебных продуктов и всегда будет пользоваться популярностью, — считает Анна Кудрявцева.
Кстати, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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