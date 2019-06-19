На какую компенсацию могут рассчитывать родители травмированного на карусели ребенка
В игровом центре Little Star несовершеннолетний получил перелом руки. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, ребенок был госпитализирован.
Этот игровой центр — один из пятнадцати, принадлежащих популярной в Москве сети. Как сообщил «Вечерней Москве» адвокат Антон Жаров, родители ребенка вправе рассчитывать на денежную компенсацию.
— Без суда тут, по-видимому, не обойтись. Однако для следствия важно знать, при каких обстоятельствах была получена травма. Одно дело, если ребенок упал с неисправного аттракциона или спрыгнул в результате невнимательности смотрителей с третьего этажа, другое — допустим, засунул руку между двумя стульями и сам же на них сел. Тут очень мало данных, чтобы делать какие-то выводы. Может быть, если стороны договорятся, дело ограничится и досудебной претензией. Но в любом случае, согласно юридической практике, даже в случае выигрыша сумма компенсации — это тысячи, а не миллионы рублей, — сообщил Антон Жаров.
В администрации игрового центра от комментариев отказались.
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