Астраханские школьники намеренно использовали «неправильные» чернила на ЕГЭ
Два астраханских школьника, изначально получивших ноль баллов на едином государственном экзамене по математике, намеренно использовали «неправильные» ручки. Об этом заявил Виталий Гутман, исполняющий обязанности министра образования и науки Астраханской области.
— Эти ручки использовались намеренно с целью что-то в работе изменить, — заявил он.
Виталий Гутман отметил, что ведомство будет продолжать исследовать работы на предмет внесения изменений, а также на их соответствие положению об итоговой аттестации, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что два школьника в Астраханской области получили нулевые баллы на ЕГЭ. Позднее их работы были перепроверены, и они получили положительные оценки.
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