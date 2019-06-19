Как индивидуальные ЕГЭ и ОГЭ изменят российское образование

Правительство России планирует сделать сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) индивидуальной. Для этого выполнение заданий могут перевести в компьютерную форму, заявили «Известия» со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Если инициативу реализуют, списать на экзаменах станет практически невозможно. Искусственный интеллект будет подбирать школьнику индивидуальный набор вариантов контрольно-измерительных материалов.

«Вечерняя Москва» опросила экспертов в сфере образования и технологий по поводу образовательной реформы.

Александр Адамский, доцент Московского городского педагогического университета, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика»:

— Считаю предложенный подход правильным. Уже пора это сделать, все возможности имеются. Персональные задания для каждого ученика — давно назревшая вещь. На мой взгляд, это либерализация итоговой аттестации. Она повлечет за собой повышение объективности результатов и качества образования. Возможно, при внедрении новой методики необходимо назначить тестовые регионы, где уровень компьютеризации выше. Так делали при введении самого ЕГЭ. К примеру, Москва абсолютно готова к такой реформе.

Эксперты считают, новая система должна учитывать, какие знания необходимы ученику в той специальности, которую он планирует получить Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Илья Лобанов, научный сотрудник Центра социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования РАО:

— Пока инициатива выглядит очень сырой. Непонятно, как технически будет осуществляться подготовка индивидуального комплекта заданий. И представьте, какое финансирование потребуется, чтобы разработать персональные материалы для каждого учащегося. Только ЕГЭ сдают около полумиллиона человек, ОГЭ — еще больше. Каким образом для всех подготовить оригинальные вопросы, неясно.

Пока известно, что распределением заданий будет заниматься искусственный интеллект. Однако ранее представители Федерального института педагогических измерений говорили, что такие программы могут появиться только к 2030 году. Потому что на данный момент технической возможности для их создания нет. А это, на мой взгляд, самая главная проблема при реализации инициативы.

Я не могу сказать, что ученики сейчас не обеспечиваются индивидуализацией. Существующей системой для этого предусмотрено достаточно много решений. Предложенная идея даже в мире еще нигде не апробирована. Если нам это удастся, конечно, индивидуализация усилится. Но таких ресурсов для этого на сегодняшний день не существует.

Арсений Щельцин, директор АНО «Цифровые платформы», эксперт в цифровой экономике:

— Сразу скажу, что являюсь противником ЕГЭ. На мой взгляд, эта форма аттестации сдерживает развитие таланта наших граждан. Перевод с бумажной формы сдачи экзаменов на компьютерную при существующем алгоритме эту проблему не решит. В настоящее время искусственный интеллект в полной мере таковым не является. Это лишь набор алгоритмов, которые похожи на деятельность мозга. А значит, все равно присутствует человеческий фактор. Если задействовать искусственный интеллект в том виде, в котором он сейчас, сдача ЕГЭ и ОГЭ на компьютере будет ничем не лучше, чем на бумаге. Он не умеет предугадывать за человека то, что ему может быть действительно полезно в будущем в зависимости от его интересов и планов на жизнь.

В идеале новая система должна не только составлять список вопросов, но и учитывать, какие знания необходимы ученику в той специальности, которой он планирует овладеть. Это и есть индивидуальный подход. А при нынешних технологиях это будет усовершенствованная бумага 2.0, и никакой революции мы в итоге не получим. Внедрение этой системы по всей стране может стоить десятки миллиардов рублей. Но желаемый эффект не гарантирован.

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