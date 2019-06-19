Дмитрий Медведев ограничил рост цен на ЖКУ уровнем инфляции
Цены на коммунальные услуги в России теперь ограничены уровнем инфляции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил в рамках прошедшего совещания, посвященного достижению национальных целей развития.
— Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции, — уточнил премьер-министр.
Дмитрий Медведев отметил, что на сегодняшний день для различных регионов России устанавливаются предельные индексы роста платы за жилищно-коммунальные услуги. Тем не менее, существует ряд оснований, который позволяет превышать данные индексы. Благодаря новому документу соответствующих оснований станет меньше.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что превышения индексов теперь необходимо будет согласовывать с Федеральной антимонопольной службой, передает Федеральное агентство новостей.
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