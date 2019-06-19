Терапевт рассказал о двух продуктах, на которых не стоит экономить
Рыба и мясо являются дорогостоящими продуктами, на которых тем не менее не стоит экономить. Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
По словам специалиста, данные продукты являются источником незаменимых аминокислот. Их стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, чтобы не повышать риск развития колоректального рака. Кроме того, врач напомнила о том, что овощи также обязательны к употреблению.
— Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок, но есть их нужно каждый день. А вот молочные продукты к незаменимым не относятся, — рассказала Оксана Драпкина.
Врач отметила то, что такой режим питания экономит время, так как здоровые блюда не предполагают долгой термической обработки или сложных рецептов, передает издание «Аргументы и факты».
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