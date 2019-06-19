Анастасия Ракова рассказала об изменениях в социальной сфере столицы

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сегодня выступила на сессии «Москва — территория инновационного развития социальной сферы» III Форума социальных инноваций. Как пояснила заммэра, заявительный принцип, когда человек сам обращается в соцслужбы со своей проблемой, устарел. Таким образом невозможно выявить всех нуждающихся.

— Архитектура социальной сферы сложилась в России в конце 90-х — начале 2000-х, — подчеркнула Анастасия Ракова. — По-прежнему людей делят на определенные группы: инвалиды, ветераны, малоимущие. И если человек не заявил о своей проблеме, то и помощи он никакой не получил. Эта система устарела. Людям уже недостаточно получить набор социальных льгот по ЖКХ. Им важно, чтобы решили конкретную проблему прямо сейчас.

Таким образом, на первый план в социальной сфере выходит проактивный подход.

— То есть мы не призываем чиновников ждать, когда нуждающийся человек придет на прием, наша цель — самим искать нуждающихся граждан, чтобы решать инициативно их проблемы, — добавила Ракова.

По ее словам, в современной социальной сфере необходимо применять четыре принципа: проактивность, максимальная индивидуализация, конвергентный подход городских служб и применение современных технологий.

— Приведу пример проактивного подхода. В Москве живут 185 тысяч человек старше 80 лет, у которых вообще нет родственников. И вот, чтобы определить, нужна такому человеку помощь или нет, необходимо держать огромный штат соцработников. Благодаря современным технологиям можно вести мониторинг потребностей таких людей в автоматическом режиме, что позволит оперативнее выявлять тех, кому нужна помощь, — сказала Анастасия Ракова.

Таким образом, социальные службы придут к человеку сами. Заместитель мэра также привела в пример тесты по самодиагностике, которые недавно стали доступны московским школьникам. Их внедрили в рамках проекта «Московская электронная школа». По ее мнению, гораздо проще проверить знания ребенка дома, чем идти куда-то для этого.

— В итоге уже 200 тысяч ребят прошли полмиллиона таких диагностик, — подчеркнула она.

Рассказала Анастасия Ракова и про павильоны «Здоровая Москва», которые открылись этим летом в парках города. Эти павильоны призваны максимально упростить прохождение диспансеризации, а также процедуру сдачи тестов и анализов.

— Мы также должны везде обеспечить единый стандарт доступности услуг. Например, в одной поликлинике есть кардиолог, а в другой нет. Значит, кардиолог недоступен, — сказала Анастасия Ракова.

Этот подход как раз учтен в новом стандарте работы поликлиник, который уже внедряют в Москве. Согласно ему, самые востребованные врачи будут во всех поликлиниках, а их кабинеты (по возможности) будут размещены на первых этажах. Это позволит повысить доступность услуг востребованных врачей.

В качестве положительного и уже реализованного примера Анастасия Ракова привела программу «Московское долголетие», в рамках которой все четыре направления занятий есть во всех районах. Тем не менее заммэра считает, что программу необходимо развивать и дальше, учитывая индивидуальные потребности участников.

— Мы пошли дальше и совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы и Департаментом труда и социальной защиты населения разработали систему, которая позволяет конкретному пациенту (исходя из его состояния здоровья) рекомендовать активности, которые не только заинтересуют его, но и будут полезны, — пояснила она.

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