Эксперт рассказал, как подготовиться к появлению в семье питомца

Подбирая животное на улице, убедитесь, что у него нет травм. Раненое животное может укусить при попытке взять его на руки.

Часто они бывают переносчиками опасных для человека заболеваний: бешенство, лептоспироз, лишай и так далее. Поэтому брать его нужно в перчатках, а после контакта лучше сменить одежду.

Если в семье это не первое животное, на первое время новичка придется изолировать — на одну-две недели. Контакта с детьми также желательно избегать.

Как можно скорее запишитесь с питомцем к ветеринару. Необходимые процедуры: общий осмотр, люминесцентная диагностика на лишай, считка чипа, если он есть (а вдруг ваш питомец сбежал от других хозяев и его ищут?), при необходимости — сдача анализов.

Изолируем других питомцев

Даже если в приюте животное вело себя спокойно, из-за стресса оно может вести себя агрессивно, например, подраться с уже живущими у вас питомцами. К тому же на первое время новому питомцу нужен будет карантин.

Выбираем

Сейчас приюты стараются пристроить своих подопечных через сайты и соцсети, выкладывая не только фото, но и описание нрава, привычек и болезней животного. С будущим хозяином обязательно проводят собеседование.

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Хвостатистика

— Чаще из приюта берут кошек, чем собак. Они компактнее, самостоятельнее и не требуют выгулов и последующих церемоний.

— Котов берут чаще, чем кошек. Многие считают, что у котов более ласковый характер, но такое обобщение ошибочно. На самом деле поведение зависит не от пола животного, а банально от его характера, так же, как и у хозяев.

— Чаще всего забирают самых милых, «открыточных» щенков и котят, на втором месте по популярности — самые невзрачные. Люди жалеют их, считая, что их никто не возьмет.

Мы везем с собой кота

Попадая в общественный транспорт, питомец переходит в категорию багажа. Поэтому вас могут попросить оплатить «багаж», за исключением перевозки собак-поводырей.

Если вы планируете везти животное на такси, то существуют оборудованные машины — зоотакси. Отправились в дорогу на общественном транспорте? Посадите питомца в переноску.

Крупную собаку перевозят в наморднике и только на задней площадке автобуса. В электричках животных можно размещать в тамбуре. В поезде дальнего следования оплачивать место нужно, если вы везете крупных животных или размер переноски в сумме (высоты, ширины и длины) больше 120 см. В метро вас не пустят если переноска с животным по сумме измерений больше 150 см. В поездке старайтесь говорить с питомцем, это его успокоит.

А перед путешествием не перекармливайте животное и обязательно выгуляйте. Если животное сильно нервничает в дороге, возьмите с собой витамины или успокоительные средства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Бакаева, волонтер муниципального приюта в Печатниках:

— Перед тем как взять животное, установите на окнах антимоскитные сетки — чтобы питомец не выпрыгнул. Адаптироваться к новым условиям ему поможет феромон для животных: это устройство вставляется в розетку и распыляет вещества, которые сигнализируют об отсутствии опасности. Человек их никак не ощущает.

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