Кинологи и рестораторы разработают правила нахождения собак в кафе и отелях
Собаки в кафе и отелях будут находиться по специально разработанным правилам. Созданием правок займутся Российская кинологическая федерация (РКФ) совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО).
По словам президента РКФ Владимира Голубева, с питомцем действительно иногда хочется провести весь день, но не все заведения готовы принять гостей с животным. В связи с этим вышеуказанные организации будут совместными усилиями развивать идею создания dog-friendly кафе и ресторанов по всей России.
— Федерация готова оказать содействие в разработке стандартов и правил как для персонала ресторанов, отелей, так и для владельцев собак, — подчеркнул Голубев.
Директор ФРиО Артем Губанов также отметил, что популяризация данной инициативы может обладать большими перспективами, о чем свидетельствует «положительный опыт европейских стран привлечения гостей с питомцами». Об этом пишет агентство «Москва».
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что кафе с ежами проверили специалисты.
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