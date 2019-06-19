Директор Алибасова рассказал, чем питается выздоравливающий продюсер

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин 19 июня посетил своего руководителя в послеобеденное время. После общения с выздоравливающим шоуменом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», как обстоят дела в доме Алибасова сегодня.

— Он питается сейчас мягкой, максимально диетической едой: тертые массы, пюре, каши. Специальные кремообразные субстанции из регламентированного списка продуктов готовит работник Алибасова. Блюда подаются не горячими, часто (несколько раз в день), в небольших количествах. Ест Бари Каримович самостоятельно, без всяких зондов и трубок. Когда я пришел, он обедал детскими фруктово-овощными смесями, — добавил Горжанкин.

Представитель Алибасова сказал, что Бари Каримович изредка все еще «заговаривается». Врачи заявляют, что это вполне объяснимо, если принять во внимание, сколько дней известный продюсер провел в коме. По прогнозам, в норму он обязательно вернется, но это, к сожалению, произойдет далеко не сразу. Однако Алибасов достаточно активен, просит держать его в курсе домашних дел и рабочего процесса — деятельности группы «На-На».

Горжанкин добавил, что открытым остается вопрос возвращения «подменного» кота хозяевам. Напомним, во время пресс-конференции, посвященной состоянию здоровья Бари Алибасова, отравившегося накануне жидкостью для прочистки труб, сбежал его любимый кот Чуча. После объявления о крупной награде представителям Алибасова под видом беглеца подсунули другого кота, такой же породы, как и пропавший, — канадского сфинкса. Впоследствии обманщик раскаялся, вернул 550 тысяч из 800 полученных, обещал рассчитаться полностью и попросил вернуть «лже-Чучу», которого на самом деле зовут Осирис, так как он принадлежит не ему, а родственникам.

Представитель Алибасова уточнил:

— Этого кота, когда выяснилось, что он не алибасовский, отдали поклоннице музыкантов. Животное передавал не я, а Сергей, помощник Бари Каримовича. Отдавать Осириса она не хочет. Есть договоренность: после 21 июня с гастролей приезжает Владимир Политов, он с ней свяжется. Девушка — фанатка группы «На-На» и его в частности, поэтому Володя будет переговорщиком. Мы думаем, ему под силу уговорить ее вернуть котика.

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