PR-директор Алибасова рассказал, как Малахов проник в квартиру к шоумену

Официальный представитель шоумена Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал корреспонденту «ВМ», как чувствует себя известный продюсер после того, как его выписали из НИИ им. Склифосовского, а также поведал о том, что сделал Андрей Малахов, чтобы взять у Алибасова интервью.

Горжанкин сообщил, что Бари Каримович быстро поправляется:

— Бари «гуляет» по комнате, я это сам видел. Ему гораздо лучше. На улицу он пока, конечно, не выходит. Голос восстановился в достаточной мере, разговаривать он может. С каждым днем сознание Алибасова проясняется. В первые дни он сильно все путал. Сегодня основные, базовые вещи он понимает, в общении присутствует рациональность, логика. Случаются еще эпизодические «выпады», связанные с какими-то деталями. Это последствия воздействия сильнодействующих седативных препаратов. Так, в интервью Андрею Малахову он произнес несколько не совсем адекватных фраз. Например, о том, что за ним «быки гнались». Это, конечно, фантазии, из подсознания, «сумеречного мира». Он много дней провел под препаратами. Но он приходит в себя, — рассказал Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов по настоянию врачей «взял паузу» относительно личного общения с представителями СМИ. Он восстанавливается после интенсивного лечения в связи с несчастным случаем. Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, приняв ее за напиток. На вопрос, как Малахов пробрался к Алибасову, несмотря на строгий режим, Вадим Горжанкин ответил, что «все гениальное просто». Вот подробности:

— 18 июня с утра в квартире с Бари Алибасовым были двое — его помощник и один из родственников. Когда помощник отлучился по делам, в дверь позвонили. Родственник пошел к двери, за ним устремился Бари Каримович. Он сейчас, после выхода из комы, ведет себя непосредственно и всем интересуется. Дверь открыли, на пороге Андрей Малахов. Несмотря на то, что некоторые аномалии в мышлении Алибасова еще сохраняются, напомню, он «живет» в прошлом, Бари Каримович Малахова узнал и обрадовался. Разлучить их было уже сложно. Алибасов пригласил тележурналиста в дом, они немного пообщались. Андрей Малахов показал себя профессионалом и «акулой», не стал караулить, выжидать. Пока другие строили конспиративные версии, он просто приехал, поднялся и лично позвонил в дверь, сделал первым интервью после выписки Алибасова, у него получилось, — сказал PR-директор Бари Алибасова.

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