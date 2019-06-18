Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из сериала «Игра престолов»

Сын Бари Алибасова в интервью ФАН рассказал, что он первым обнаружил отца после того, как тот отравился средством для прочистки труб.

Бари Алибасов-младший признался, что для него этот день стал самым страшным в жизни. Он отметил, что отец позвонил ему на работу и в трубке он услышал страшные хрипы.

— Если вы вспомните в сериале «Игра престолов» сцену отравления короля Джофри, как он скончался со страшными хрипами... У меня была точь-в-точь та же самая картинка, но я ее не вижу, а слышу, — рассказал Бари Алибасов-младший.

Он отметил, что отец успел сказать одну фразу: «Сынок, умираю, отравился, приезжай срочно». Далее были слышны только хрипы, стоны и кашель.

Бари Алибасов-младший отметил, что приехал к отцу через семь минут после его звонка, по дороге он успел вызвать скорую помощь.

Напомним, что несчастный случай произошел с Бари Алибасовым 4 июня. Продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. 17 июня стало известно, что Алибасова выписали из больницы. Дальнейшую реабилитацию он будет продолжать в домашних условиях.

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