PR-директор Алибасова: Кот полетит с ним в Казахстан точно, жена — наверное

Состояние Бари Алибасова нельзя назвать хорошим, но угроз для его жизни нет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин. Напомним, что 17 июня Бари Алибасова выписали из НИИ им. Склифосовского.

По словам Горжанкина, шоумен находится сейчас с Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке на частном самолете в Казахстан.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Вадим Горжанкин пожаловался на СМИ, которые постоянно тревожат Бари Алибасова.

— Чувствует Бари Каримович себя значительно лучше. По крайней мере, жить будет точно. Врачи его не выписали бы, если угроза жизни сохранялась бы. Все равно чувствует он себя не очень хорошо. Ему тяжело говорить, нужна реабилитация, — рассказал PR-директор шоумена.

Прячется от журналистов Алибасов именно поэтому. В данный момент он передвигается самостоятельно. С котом расставаться не собирается. Насчет Федосеевой-Шукшиной у Горжанкина такой твердой уверенности нет:

— Чучу берут сто процентов! Лидия Николаевна… Ну, вероятнее всего, да, — добавил Горжанкин.

Вадим Горжанкин также уточнил, что частный самолет для транспортировки Алибасова предоставлен «дружественной стороной из Казахстана».

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