PR-директор Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что музыкальный продюсер точно выписан из НИИ имени Склифосовского.
По его словам, Бари Алибасов сейчас находится под присмотром жены и кота Чучи. Жизни продюсера ничего не угрожает.
— Я его видел лично. Информация о том, что он еще там — ложь, — сообщил Вадим Горжанкин корреспонденту «Вечерней Москвы».
Он добавил, что Бари Алибасов строит планы на будущее и интересуется гастролями группы «На-На». Выписку также подтвердил его сын.
Ранее в НИИ имени Склифосовского сообщили, что продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии и никто его не выписывал. Новые сведения о состоянии Бари Алибасова станут известны 18 июня, сообщает «Российская газета».
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