Бари Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые дал интервью после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и попал в больницу.
Алибасов пообщался с телеведущим Андреем Малаховым, интервью выйдет в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия 1» 19 июня.
Бари Каримович, в частности, описал свои ощущения во время острой фазы болезни и медикаментозного сна, в который его ввели в отделении токсикореанимации института имени Склифосовского:
— Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит, — цитирует продюсера РИА Новости.
Ранее PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил «Вечерней Москве», что Бари Каримович обескуражен заявлением сестры о том, что продюсера могли отравить члены семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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