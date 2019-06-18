Алибасов прокомментировал заявление сестры о его отравлении
Сестра Бари Алибасова Зоя предположила, что ее брата могла отравить семья Шукшиных. Она не исключает, что жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина могла быть к этому причастна.
Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с PR-директором Алибасова Вадимом Горжанкиным. Представитель шоумена сообщил нам, что Бари Каримович и его родственники обескуражены подобным заявлением. Они убеждены в том, что это ни в коей мере не соответствует действительности.
Сам Алибасов считает, что за словами сестры стоит обычная ревность. Шоумен полагает, что она обижена на него за то, что он не уделяет ей должного времени. Таким образом Зоя попыталась привлечь к себе внимание.
Алибасов сказал, что впредь постарается уделять своей сестре гораздо больше внимания и сожалеет о том, что она совершила такой поступок.
Читайте также: Мошенник, вернувший Алибасову поддельного кота, попросил отдать его обратно