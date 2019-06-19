Легенду сборной Франции Мишеля Платини обвинили в коррупции

О проблемах легенды сборной Франции по футболу рассказали накануне утром. Якобы 63-летнего Мишеля Платини взяли под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Это право в декабре 2010-го завоевал Катар. Тогда им удалось обойти заявки США, Австралии, Японии и Южной Кореи.

Имя Платини в связи с выбором ближневосточного государства в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года появляется не случайно. Бывший глава УЕФА рассказывал, что голосовал за Катар. По некоторым данным, за несколько дней до выборов Платини встречался с чиновниками из федерации футбола этой страны в Швейцарии.

Однако официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье информацию об аресте экс-главы УЕФА опроверг. По его словам, допрос Платини был связан не с чемпионатом мира 2022 года, а с чемпионатом Европы 2016 года, который провела Франция.

— Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются Евро-2016, по которому он представил полезные объяснения, — заявил ЖанКристоф Алькье.

Официальный представитель Платини подчеркнул, что легенду футбола задержали для дачи свидетельских показаний. А процесс происходит под стражей «по техническим причинам».

— Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля. Этого требуют следователи, чтобы вовлеченные лица не могли договориться, — отметил Алькье.

Мишель Платини подпортил свою репутацию действиями уже в качестве спортивного менеджера.

Бывший руководитель УЕФА с 2015 года отстранен от футбольной деятельности. Поводом стал перевод экс-главой Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером на счета Платини в 2011 году двух миллионов швейцарских франков из бюджета организации. Изначально комитет ФИФА по этике назначил дисквалификацию на восемь лет, однако позже ее сократили до четырех.

Таким образом, Платини сможет возобновить работу в футболе уже этой осенью. В ночь на 19 июня Мишеля Платини уже отпустили из полиции после многочасового допроса. Адвокат Уильям Бурдон заявил, что его подзащитному не предъявили никаких обвинений.

Громкая версия

В ноябре 2018 года ряд источников сообщили о возможном лоббировании заявки Катара бывшим президентом Франции Николя Саркози. По информации портала Football Leaks, который специализируется на громких расследованиях в футболе, в 2010 году глава Елисейского дворца встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Президент Франции обещал поддержку заявки ближневосточной страны в обмен на покупку французского клуба «ПСЖ», болельщиком которого является Саркози, и запуск спортивного канала.

Ведущую роль в схеме отводили как раз Платини. Якобы, будучи главой УЕФА, он должен был обеспечить поддержку Катара на выборах страны — хозяйки чемпионата мира.

Связаны эти события или нет, но в мае 2011 года фонд Qatar Sports Investments приобрел 70 процентов акций «ПСЖ». С тех пор клуб стал одним из самых богатых в футболе. Именно «ПСЖ» принадлежит трансферный рекорд. В 2017 году французы купили у «Барселоны» бразильца Неймара за 222 миллиона евро.

СПРАВКА

Мишель Платини в качестве игрока сборной Франции становился чемпионом Европы 1984 года и бронзовым призером ЧМ 1986 года. Эксперты называют его одним из лучших футболистов ХХ века. На посту президента УЕФА Платини работал с 2007 по 2015 год.

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