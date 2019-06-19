Рейнгольд: Глушаков ничего плохого «Спартаку» не сделал
Полузащитник Денис Глушаков покинул футбольный клуб «Спартак». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Кроме того, игроку выплатят в качестве компенсации за досрочный разрыв соглашения 100 миллионов рублей.
Как пишут СМИ, 32-летний спортсмен продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Сочи».
По мнению экс-форварда «Спартака» и футбольного эксперта Валерия Рейнгольда, красно-белые поспешили с соответствующим решением, ведь спортсмен не раз доказывал, что не зря находится в одном из лучших спортивных клубов страны.
— Он (Глушаков — прим. «ВМ») играть в футбол умеет, давайте признаем, — отмечает Рейнгольд. — Вспомните количество красивых мячей, которые он забил. Я считаю, что Денис ничего плохого «Спартаку» не сделал. Мой ему совет — остаться в клубе и реабилитироваться в глазах тех, кто его пытается «устранить».
При этом эксперт уверен, что даже при трансфере игрока в клуб «Сочи» он сможет и там себя отлично проявить.
Напомним, спортсмен выступал за красно-белых с лета 2013 года. К прощанию с хавбеком «Спартак» даже подготовил специальное трогательное видео, собрав в нем записи голевых передач Глушакова. В 173 матчах, которые полузащитник провел за «Спартак», он забил 23 мяча.
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