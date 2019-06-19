Газораспределительные сети приведут к единому стандарту безопасности
АО «Мосгаз» завершило первую часть работ по газификации поселка Толстопальцево Московской области, которая началась в декабре 2017 года.
Как рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, за это время специалисты компании построили 25 километров газовых сетей, а также два модернизированных газорегуляторных пункта «Заря» и «Поляны» с автоматизированной системой измерения и регулирования давления газа, контроля доступа, видеонаблюдения и антитеррористической защиты.
— Всего программа состоит из четырех этапов и прокладки почти 50 км газовых сетей, — добавил Гасангаджиев.
Прокладка газосети происходит с использованием полиэтиленовой трубы, не подвергающейся электрохимической коррозии. Срок эксплуатации — минимум 50 лет. Запорные устройства с электроприводами, которыми оснащается газопровод, позволяют управлять участками газосети на расстоянии. Таким образом, существенно сокращается время перекрытия подачи газа — до 1,5 минуты.
Таким образом, комплексные работы АО «Мосгаз» глобально — это еще один шаг по приведению газораспределительных сетей Москвы к единому стандарту надежности и безопасности. Что позволит также обеспечить газоснабжением жилой сектор поселка Толстопальцево (район Внуково, Западный административный округ), деревни Постниково и ряд садоводческих некоммерческих товариществ.
Полностью завершить работы по газификации поселка Толстопальцево планируется к декабрю 2020 года.
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