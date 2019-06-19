Онищенко возмутила идея норвежцев отказаться от времени

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы России Геннадий Онищенко удивился желанию жителей норвежского острова Соммарей отказаться от давно признанного во всем мире времяисчисления. Он считает, что биологические ритмы человека так или иначе всегда напоминают о существовании времени.

Онищенко иронично заявил, что если на острове люди живут в пещере и ведут первобытный образ жизни, то им время, конечно, может не понадобиться.

— А если там есть какое-то заведение, даже чиновничье, им нужно к какому-то времени приходить на работу, а к какому-то времени уходить. Абсолютного эксперимента у них не получится, — заключил Геннадий Онищенко.

Напомним, что ранее жители норвежского острова высказали желание отказаться от времени с 18 мая по 26 июля на период полярного дня. Об этом сообщает издание «Известия».

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