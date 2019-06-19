МИД прокомментировал обвинения ССГ в адрес России по делу о рейсе MH17
Заявление совместной следственной группы о том, что россияне якобы причастны к крушению малайзийского лайнера в 2014 году, являются голословными. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
— Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений, — указано в сообщении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что данная риторика, основанная на не вполне вразумительных доводах, не может вызывать «ничего, кроме сожаления».
Кроме того, в МИД прокомментировали ранее сделанное ССГ заявление о том, что Москва отказывается сотрудничать со следствием. По словам представителей ведомства, Российская Федерация была заинтересована в установлении истины с первого дня трагедии и продолжит оказывать содействие следствию, передает RT.
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