Новую станцию метро начали строить в Москве
Строительство новой станции метро «Университет дружбы народов» Коммунарской линии началось на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.
Станция запроектирована вдоль улицы Академика Опарина в районе ее пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Уже сейчас строители выполняют работы по устройству ограждений котлована будущей станции, рассказал глава департамента Андрей Бочкарев. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».
Коммунарская линия метро будет проходить от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Ее длина составит порядка 40 километров с 16 станциями. К 2023 году планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» до «Коммунарки».
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