Названо бытовое устройство, которое испортит вам отпуск

Летом многие офисы и квартиры оснащены кондиционерами. С одной стороны, в жаркое время они незаменимы, с другой — являются потенциально опасными для здоровья, провоцируя вирусные заболевания. Вас может продуть в любом месте: кондиционеры есть в автобусах и машинах, самолетах и кафе, а значит, отдых будет испорчен.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Врач-педиатр, иммунолог Игорь Кабаша в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что дышать кондиционированным воздухом вредно. Основное заблуждение, с которым сталкиваются люди, — кондиционер дает качественный и свежий воздух.

— Охлажденный воздух не равно свежий. Есть определенные характеристики хорошего воздуха, включающие в себя отрицательные аэроионы: на курортах такой воздух есть, а кондиционеры его не в силах создать. Процесс рециркуляции воздуха в помещении сопряжен с тем, что убираются аэроионы. В системе очистки накапливаются пыль и бактерии. Кто-то чихнул в отеле, кашлянул с непонятной флорой верхних дыхательных путей, а вы получаете всю бактериальную массу всех людей, которые дышали в этом месте, — заявил врач.

Кабаша напомнил правила, при которых установленный температурный режим кондиционера не должен превышать 10 процентов:

— Если на улице 35 градусов, то в помещении не должно быть меньше 29 градусов, иначе для организма это стресс, обезвоживание, — отметил специалист, напомнив о необходимости профилактики заболеваний.

Для этого подойдут любые методы промывания носа и полоскания, маски. Важно грамотно собрать аптечку.

— В отпуск возьмите с собой противовирусные препараты, помогающие пережить стресс, связанный с переездом. В аптечке должны быть препараты, которые разгрузят организм в период адаптации. Готовьте организм к перелету. Отпуска сейчас очень короткие: 10–14 дней не достаточно для адаптации организма, поэтому надо повышать иммунитет, попейте отвар шиповника. Не стесняйтесь надевать маску в такси, лучше открыть окно, чем включать кондиционер, — подытожил собеседник.

Депутат Московской городской думы, член Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова заявила, что летом в больницу иногда привозят группы больных людей, работающих в одном офисе:

— Когда начинаем разбираться в анамнезе больных, выясняется, что это обычные люди, работающие в офисе в комнате по несколько человек. Болеют группами, иногда привозят несколько человек, это так называемый легионеллез. Болезнь связана с кондиционированием воздуха. В жаркую погоду кондиционеры опасны, в их фильтрах много микробов, из-за влажности они активно там размножаются. Протекает заболевание как ОРЗ, могут быть осложнения вплоть до пневмонии, надо быть острожными, — отметила эксперт, посоветовав работать с естественным охлаждением, чаще открывать окна и не включать кондиционеры надолго.

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