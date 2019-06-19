Движение транспорта в столице изменится на время выпускных
20 июня изменится режим работы наземного транспорта. Это связано с выпускными мероприятиями в столичных школах.
— В этот день не будут обслуживаться остановки: с 15:00 — «Метро «Библиотека имени Ленина» для автобусов м1, м2, м3, м6, м27, 144 по Моховой улице при следовании к метро «Китай-город»; с 20:00 (до 5:00 21 июня) — «Парк Горького» для автобусов Б (внутреннее, внешнее), т10 по Садовому кольцу в обоих направлениях, — сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».
Также там отметили, что начиная с 23:45 маршрутные автобусы м5, 158 будут следовать с увеличенным интервалом.
На сайте агентства «Москва» сообщили, что измененный режим работы транспорта будет введен на время фейерверка на Большом Москворецком мосту.
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