Еще 200 новых турникетов установят на 11 станциях столичного метро
К 15 июля в московском метрополитене на 11 станциях установят еще 200 новых турникетов. Работы по замене оборудования начались в 2016 году. С того момента установили свыше трех тысяч турникетов со стеклянными створками, которые функционируют бесшумно и быстро.
На станциях установили один широкий турникет, через который удобно проходить маломобильным гражданам и мамам с детскими колясками. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, к середине лета в метро полностью исчезнут старые модели.
Работы по установке 11 турникетов выполнят на станциях «Добрынинская», «Семеновская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Выхино», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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