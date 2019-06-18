Еще 39 поездов «Москва» появятся в столичном метро до конца 2019 года
В московском метро запустили 30 поездов нового поколения «Москва» с начала 2019 года. Всего в столичной подземке курсирует уже 132 инновационных состава.
Поезда следуют по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям. До конца 2019 года будут курсировать еще 39 новых составов.
Поезда «Москва» приходят на смену предыдущим моделям «Ока» и «Номерной». У них есть много преимуществ. Поезда оснащены системой электродинамического торможения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В новых составах над дверями есть увеличенные электронные табло, на которых проще увидеть названия станций. Кроме того, установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они удобны для пассажиров, находящихся у дверей. Сиденья в вагонах стали мягче, так как их обили антивандальной тканью, которая не впитывает влагу.
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