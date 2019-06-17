Фотовыставка в честь 100-летия Башкортостана открылась в галерее «Метро»

Фотовыставка «Монисто», приуроченная к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан, открылась в галерее «Метро». Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

В рамках экспозиции представлено 30 фотографий, герои которых одеты в национальные костюмы с традиционными украшениями — монисто. Выставка создана совместно с Полномочным представительством Республики Башкортостан при президенте РФ.

— Фотопроект «Монисто» экспонируется не только в России, но и за рубежом — в Великобритании, Германии, Турции и Швейцарии. Теперь и у пассажиров московского метро есть возможность познакомиться с историей и культурой башкиров через уникальную фотовыставку, — говорится в сообщении.

На фотографиях жители республики запечатлены на фоне старинных домов Уфы. Героини наряжены в яркую народную одежду, украшенную женскими изделиями из монет, натуральных камней и кораллов.

Монисто можно встретить у многих народностей. Украшение не только подчеркивает социальный статус владельца, говорит о возрасте, родословной и племени девушки, но и служит оберегом. Нагрудник передавался из поколения в поколение и считался родовым наследием.

Сегодня монисто вернулось в обиход современных башкирок, они носят его в качестве модного украшения.

— Более 340 тысяч человек смогут увидеть 30 уникальных снимков в галерее «Метро» в течение ближайших двух недель. Фотовыставка продолжит работу до 1 июля включительно. «Монисто» станет 33-й выставкой, которая проходит в нашей галерее, — рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

В торжественной церемонии открытия фотопроекта также участвовал Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай». Вход на выставку свободный, она работает с 06:00 до 01:00.

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